Sulla pagina Facebook de ‘Il binario 20 Bis’ viene segnalata l’ennesima odissea vissuta oggi da pendolari molisani:

“Il regionale 2359 doveva partire questa mattina alle 8.36 da Campobasso con destinazione Roma Termini. Doveva, perché il regionale 2359 non è partito più. È stato cancellato e sostituito dal servizio sostitutivo bus perché un altro treno, proveniente da Isernia, era fermo sulla tratta a causa di un guasto. Ma dove hanno collocato il treno fermo perché guasto? In corrispondenza del passaggio a livello di Bojano, che quindi non è stato aperto per permettere il passaggio del bus sostitutivo, che quindi ha dovuto fare un’altra strada per tornare sulla statale verso Isernia”.

Il bus sostitutivo è giunto nel capoluogo pentro alle 10.31, ma aveva a disposizione solo quindici posti liberi per cui i resti viaggiatori hanno subito l’ennesima beffa.