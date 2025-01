di Redazione

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 10:00, presso il Centrum Palace di Campobasso, si terrà un incontro pubblico dedicato al futuro del Trasporto pubblico locale. L’evento, promosso dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina, vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali e lavoratori del settore per discutere proposte concrete e tracciarne le prospettive.

Da anni, ormai, i lavoratori e gli utenti del Tpl in Molise affrontano numerose difficoltà: servizi inefficienti, gestione frammentaria e criticità legate agli stipendi spesso pagati in ritardo. L’incontro di mercoledì 15 gennaio vuole essere quindi un’occasione di confronto aperto e costruttivo in merito all’ultima proposta di legge dei consiglieri regionali M5S che mira a soluzioni innovative come la creazione di una società in house per una gestione unitaria e ottimizzata del servizio.

Interverranno Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina, insieme a Aurelio Di Eugenio (Filt Cgil), Simone Vitagliano (Fit Cisl), Nicolino Libertone (Ugl Autoferro) e Pasquale Giglio (Cisal Faisa).

Con la proposta che discuteremo insieme abbiamo indicato una strada chiara, coinvolgendo tutte le parti interessate – istituzioni, sindacati, lavoratori e cittadini – con l’unico obiettivo di costruire un sistema di Trasporto pubblico moderno, efficace e rispettoso dei diritti di tutti.