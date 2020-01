La tematica inerente al Trasporto pubblico locale è stata oggetto di un confronto che ha avuto luogo, oggi, presso la Sala riunioni della Prefettura di Campobasso. Presenti il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, il prefetto reggente di Isernia, Laura Scioli, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Vicenzo Niro, le parti sindacali e datoriali, oltre a un rappresentante degli studenti.

Lunga e articolata la discussione, che ha tenuto impegnati i partecipanti per tutta la mattinata e le prime ore del pomeriggio. Al termine dei lavori, su proposta del prefetto di Campobasso, si è convenuto di costituire un Tavolo tecnico composto da Regione Molise, sindacati e società di trasporto, allo scopo di affrontare le varie problematiche in essere e proporre soluzioni di mediazione fra le parti in vista della prossima riunione in Prefettura, fissata per il 19 marzo.