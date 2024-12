di Redazione

Modifiche alla circolazione ferroviaria nella giornata del 28 dicembre 2024 per lavori propedeutici alla realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto.

Due treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), della relazione Isernia e Roma, precisamente i treni R23483 e R23485, saranno sospesi in data 28 dicembre. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus.

Le corse bus, CB 709 e CB 710, circoleranno, pertanto, da Campobasso a Roma Tiburtina via Vinchiaturo, Bojano, Isernia, e Venafro, e viceversa, senza effettuare interscambio a Isernia né servizi viaggiatori a Cassino. La prima in partenza da Campobasso alle ore 12:40, la seconda, da Roma Tiburtina alle 17:40.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.