In relazione allo sciopero generale dei trasporti indetto dalle segreterie nazionali di Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti per i giorni 24 luglio (tutti i settori dei trasporti) e 26 Luglio (solo trasporto aereo), le scriventi segreterie regionali convocano una conferenza stampa che si terrà lunedì 22 luglio 2019 a partire dalle ore 10.00 presso la sala riunioni della Cgil di Campobasso in via Tommaso Mosca.

In quella occasione saranno illustrate le motivazioni, le modalità e le iniziative alla base dello sciopero generale dei trasporti che interesserà tutti i settori (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, autostrade, trasporto merci, autonoleggio, Anas, ecc.), e si farà ovviamente riferimento anche alle particolari situazioni di criticità legate al sistema trasportistico molisano.