di Giovanni Minicozzi

Nel silenzio della notte il consiglio regionale ha approvato un emendamento, collegato alla legge di stabilità, proposto dalla maggioranza con il quale è stato abrogato il lotto unico per l’affidamento del servizio di trasporto extraurbano su gomma con il voto favorevole dei soliti undici consiglieri che sostengono il presidente Donato Toma.

In sostanza l’aula ha ribaltato la decisione assunta il 30 dicembre 2019 con la quale aveva rispedito ai mittenti (Vincenzo Niro e Donato Toma) la proposta di dividere il settore dei trasporti in due lotti – umo in provincia di Campobasso e l’altro in quella di Isernia -da appaltare a due diversi gestori.

In quella occasione la maggioranza andò sotto e la votazione si concluse con 11 voti a favore e 10 contro. Insieme alle minoranze votarono Michele Iorio, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Anzi i tre esponenti del centrodestra non solo furono i promotori e i firmatari del documento che cancellava il doppio lotto ma esternarono feroci critiche nei confronti dell’assessore Niro.

Naturalmente quella scelta non è stata mai realizzata dalla giunta regionale e stanotte è arrivata la sorpresa. Filomena Calenda ha cambiato idea e ha votato con la maggioranza per la cancellazione del lotto unico.

Appare evidente che il ripensamento dell’assessore Calenda si ripercuote sulle casse della Regione e, soprattutto, sui pendolari che lei stessa aveva giurato di voler difendere all’atto della firma della mozione che cancellava il lotto unico.

Lascio ai nostri lettori il giudizio sulla incoerenza dimostrata dalla signora Calenda la quale nel frattempo ha ricevuto l’incarico di assessora al lavoro e alle politiche sociali.

Da parte mia rilevo solo la totale confusione che permane nel settore del trasporto pubblico extraurbano con inevitabili ripercussioni sui pendolari costretti a subire disagi quotidiani senza considerare l’aggravio di spesa pubblica conseguente alla irrazionale decisione da sempre avversata dai sindacati ma che al momento tacciono.