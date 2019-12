Un incredibile crono di 36′ 00” esatti il risultato finale nella 10 km VI Trofeo Città di Nola impiegati dall’atleta isernina Iolanda Ferritti per vincere in solitaria la gara. Crono che si aggiunge agli innumerevoli successi di carriera, soprattutto nell’anno in chiusura, tra cui ricordiamo il tricolore master di Abbadia San Salvatore (SI).

Con lei nella trasferta nolana gli altri atleti NAI: Antonio Di Gneo, pure in personal best, a conferma del suo straordinario crescendo, con l’eccellente crono di 37′ 10” che gli vale la 33ma posizione assoluta, Daniele Armenti, in 136ma piazza con il crono di 40′ 38” e Daniel Iannuccillo, 154mo al traguardo tra i quasi mille arrivati, con il crono di 41′ 08”.

Soddisfazioni anche dai Campionati Regionali CSI di corsa campestre disputatisi a Vinchiaturo, dove Emanuele Simone e Marco D’Alessandro hanno trionfato nelle rispettive categorie promozionali. Con loro Renato Terrigno, unico amatore che ha voluto coraggiosamente cimentarsi nelle difficoltà della disciplina.

Come sempre ai portacolori della NAI il caloroso ringraziamento del Team e i complimenti per gli eccellenti risultati.