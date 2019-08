Ancora sangue sulle strade molisane. Questa volta, il tragico bilancio di un gravissimo incidente verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 14 agosto, è di due morti e due feriti. Un minivan con a bordo cinque persone, è finito fuori strada impattando contro un cancello.

Il sinistro si è verificato sulla statale 87, all’altezza del bivio per Vinchiaturo, in un punto tristemente noto per altri incidenti mortali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bojano con i Vigili del Fuoco di Campobasso e i sanitari del 118. Ancora da accertare le cause che hanno provocato quest’ennesima tragedia sulle strade del Molise.