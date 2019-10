Non si arresta la scia di sangue sulle strade molisane. Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 12 ottobre, sulla Statale 17, all’altezza dello svincolo per Bojano. Uno scontro violento quello avvenuto tra due Fiat Punto che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. Hanno perso la vita Antonio Angelini, di 77 anni e Gennaro Caraviello di 21 anni, entrambi di Bojano. Coinvolta nel sinistro anche una terza auto. Una scena raccapricciante quella che si è palesata agli occhi dei soccorritori. Sul posto tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Bojano che hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente. Impegnati anche gli uomini dell’Anas. La strada è rimasta bloccata a lungo e traffico deviato.