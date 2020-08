Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, a Pietracupa. Un operaio 21enne, di Cercemaggiore, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un gancio mentre lavorava sul cantiere. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso.