L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno, tra Pietralcina e Pesco Sannita (in provincia di Benevento). Una Fiat Uno, si è scontrata con un furgone che stava effettuando dei lavori sulla strada. A bordo dell’auto una coppia di Termoli, marito 64enne e la moglie 62enne. L’impatto è stato molto violento e per i due non c’è stato nulla fare nonostante la rapidità dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.