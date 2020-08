Tornano a colorarsi di rosso sangue le strade molisane. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, complice anche la pioggia che ha reso viscido l’asfalto, sulla sulla Statale 87 al bivio di Sepino, si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolte tre auto.

Bilancio: due morti e due feriti in gravi condizioni trasportati al ‘Cardarelli’ di Campobasso. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata straziante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere delle auto, i Carabinieri e la Polizia Stradale per i rilievi del caso, il personale Anas e le ambulanze del 118. La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti.