Ancora sangue sulle strade molisane. Questo pomeriggio, per cause ancora da accertare, un camion e un’auto si sono scontrati frontalmente lungo la Trignina, in territorio di Trivento. Nel violento impatto il conducente dell’automobile è morto. Sul posto ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e personale Anas. Strada chiusa e traffico deviato.

Aggiornamenti

I mezzi coinvolti nel sinistro sarebbero 4, un tir, due furgoni e un’auto. La vittima è un ragazzo di 30 anni. Dalle frammentarie notizie che giungono in redazione sembra che ci sia anche un’altra vittima. Una terza persona verserebbe in condizioni critiche.

Il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la Trignina è pesantissimo, il numero dei morti potrebbero salire a quattro.

Aggiornamento

Anas comunica che, a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 38,570 della strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto nel territorio comunale di Trivento, in provincia di Campobasso.

Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante, due furgoni ed un’autovettura, causando il decesso di quattro persone ed il ferimento di altre, già soccorse.

Attualmente il traffico viene deviato in loco, tra gli svincoli di Salcito e Trivento.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il regolare flusso della circolazione nel più breve tempo possibile, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.

Aggiornamento ore 20.15

Le prime informazioni (comunicati stampa ufficiali) diffuse dai soccorritori parlavano di 4 vittime. Al momento le persone decedute risultano 2, mentre un’altra persone versa in gravi condizioni in ospedale (il conducente del tir).