Ennesima tragedia nelle campagne molisane causata dal ribaltamento di un trattore, perde la vita un agricoltore di 71 anni residente a San Marino in Pensilis. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 agosto, in contrada Valle Sassano. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori l’uomo era già deceduto. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.