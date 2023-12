di T.A.

SCAMPATI GLI ALTRI FAMILIARI : MADRE, FRATELLO DI 12 ANNI E SORELLINA DI 3

Tragedia terribile nella notte in un’abitazione di Colle Calcare a Campobasso. Ha perso la vita un fanciullo di 9 anni. Stava dormendo assieme a madre, sorellina di 3 anni e fratello maggiore di 12 quando, per cause in corso di individuazione ed accertamento, avrebbe inalato una quantità enorme di fumo sprigionatosi da qualcosa dentro casa. Proprio la quantità del fumo sarebbe stata fatale per il piccolo. La madre, svegliatasi di soprassalto, sarebbe riuscita a mettere in salvo gli altri figli e se stessa, non riuscendo purtroppo a fare altrettanto per l’altro minore di 9 anni. La tragedia si è consumata nella notte, intorno alla mezzanotte probabilmente. Sulle cause che l’hanno generata stanno indagando gli inquirenti. I sopravvissuti non corrono pericoli di vita, anche se il 12enne è stato trasferito in un ospedale di Napoli per il possibile ricorso alla camera iperbarica. Sconcerto e dolore nell’intera frazione per la terribile tragedia costata la vita ad un piccolo di 9 anni.