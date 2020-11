Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, nel bosco ‘Mazzocca’ a Riccia. Il 44enne, infermiere, ha perso la vita schiacciato da un albero che era intento a tagliare. Sul posto Vigili del fuoco, Forze dell’Ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. La notizia ha fatto subito il giro del paese, lasciando tutti sconvolti. L’uomo lascia la moglie e due figli.