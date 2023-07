Anziani coniugi di Baranello muoiono travolti dal proprio trattore.

Erano andati nei boschi di Baranello nel Campobassano per fare legna, viaggiavano a bordo del loro trattore trainando un carrello, ma in località fonte Garile nelle vicinanze delle Cantine Gualtieri, zona impervia, il mezzo su cui viaggiavano si è ribaltato schiacciandoli entrambi, ossia i due anziani coniugi C. A. di 76 anni e G.A. di 83 anni. Con loro una terza persona che ha allertato i soccorsi da parte degli operatori del 118 che però, giunti sul posto dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare purtroppo il decesso di entrambi i coniugi. Sul luogo del terribile sinistro anche sanitari ed uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso. L’ennesima tragedia nei campi del Molise, costata la vita a due anziani lavoratori schiacciati dal loro mezzo agricolo su cui si spostavano.