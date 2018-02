Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Guglionesi. A perdere la vita è stato un anziano agricoltore finito sotto il trattore mentre stava lavorava nei campi nei pressi della sua abitazione.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione che dovranno indagare sulle cause dell’accaduto.