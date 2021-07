Tragedia all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove un bimbo – secondo figlio di una coppia di Portocannone – è deceduto poco dopo essere venuto alla luce con parto cesareo programmato. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del neonatologo, giunto d’urgenza dal Cardarelli, dove sembra che il piccolo fosse destinato ad essere trasferito, visto che il nosocomio campobassano è l’unico dotato di terapia intensiva neonatale. Purtroppo non è stato fatto in tempo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri ma la drammatica notizia è trapelata solo nelle scorse ore. La direzione dell’Asrem ha ordinato accertamenti e programmato un audit interno per fare chiarezza sull’accaduto. La piccola salma è stata trasferita all’obitorio dove sarà effettuata l’autopsia su disposizione della Procura di Larino.