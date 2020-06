La tragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 giugno, alle pendici di Monte Marrone (sulle Mainarde). Un escursionista 70enne, di Colli a Volturno, era con un gruppo di amici quando, ha accusato un malore, che non gli ha lasciato scampo. L’uomo è stato soccorso grazie all’ausilio di un elicottero giunto sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia, si è subito diffusa nella piccola comunità di Colli, lasciato tutti attoniti.