L’uomo stava lavorando al cancello nel giardino della sua abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificata la tragedia. Dalle prime informazioni, la struttura in ferro, è uscita dal proprio canale e gli è caduta addosso uccidendolo sul colpo. I sanitari del 118, allertati dal fratello che gli ha prestato i primi soccorsi, sono intervenuti rapidamente sul posto, ma per l’anziano era già morto. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli.