La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile, a Roccamandolfi. Un 55enne del posto, per cause ancora da chiarire, è caduto dal cavallo battendo violentemente la testa.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Cantalupo nel Sannio per i rilievi del caso. Pietro Ricciardone, questo il nome della vittima, di 55 anni, lascia una moglie e tre figli. L’intera comunità di Roccamandolfi è scioccata per l’accaduto, Ricciardone era un uomo conosciuto e benvoluto da tutti.