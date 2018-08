Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 agosto, a Campomarino Lido. L’uomo ha accusato un malore mentre era in spiaggia a godersi una giornata di mare. Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo e salvargli la vita. Per il povero 82enne, forse colto da infarto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha poi trasportato la vittima al San Timoteo di Termoli.