“Si rallenti il traffico all’ingresso ovest di Venafro, velocissimo ed assai pericoloso tant’è gl’incidenti stradali

mortali”

La sollecitazione dell’ex assessore municipale Nicandro “Nico” Palumbo

Un ex assessore del Comune di Venafro : “Dato il traffico leggero e pesante interregionale che sfreccia

velocissimo, è assai pericoloso l’ingresso da occidente a Venafro e quindi in Molise, ossia dal versante ovest

della Colonia Giulia. L’ho più volte segnalato, ma dal nostro ente locale nessuno si adopera ad intervenire,

segnalando alle istituzioni preposte i grossi pericoli giornalieri. Del resto i numerosi incidenti stradali

mortali verificatisi in zona sono purtroppo la tragica conferma di quanto affermo. Del mio stesso parere

sono i residenti dell’area e quanti devono percorrere la Colonia Giulia per raggiungere il SS Rosario, una

sede lavorativa, un artigiano o le rispettive abitazioni”. Così, in forma diretta e vistosamente contrariato,

Nicandro “Nico” Palumbo, ex assessore del Comune di Venafro ed oggi multi imprenditore commerciale. In

effetti è sottoscrivibile quanto asserisce il nostro. “Traffico interregionale in arrivo a Venafro e nel Molise

da ovest -prosegue il Palumbo- procede velocissimo nonostante l’abitato cittadino. Manca adeguata

segnaletica tanto verticale che orizzontale, non ci sono o sono sbiaditi e quindi non visibili gli

attraversamenti pedonali, mancano del tutto i marciapiedi su entrambi i lati della trafficatissima arteria, per

cui i pedoni sono costretti a camminare direttamente sulla statale. A questo si aggiunga che da anni non è

più funzionante il semaforo al trafficatissimo incrocio Via Colonia Giulia/Via Campania, sicchè ogni giorno

sono “dolori” e pericoli seri per pedoni e vetture in transito”. Le conclusioni accorate dell’uomo: “Ma

soprattutto –aggiunge- va rallentato il traffico sia leggero che pesante che entra o esce da Venafro. Ed

invece si procede a velocità impossibili ed assai pericolose. Le istituzioni preposte ne sono da sempre al

corrente, ma niente si fa per garantire sicurezza ed incolumità dei venafrani ! Speriamo che dalla nuova

amministrazione comunale che a Venafro ci accingiamo ad eleggere vengano finalmente fuori il senso civico

e l’attenzione alle problematiche sociali di tutti i giorni che stanno a cuore ai “poveri” venafrani”.