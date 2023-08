di CISAV

IL PRIMO FESTIVAL CULTURALE DEDICATO A CHARLES LUCIEN MOULIN

4 – 10 Settembre 2023

Castelnuovo a Volturno, Rocchetta a Volturno (IS)

A cura del CISAV- Centro Studi Alta Valle del Volturno

Con il patrocinio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, del comune di Rocchetta a Volturno e con media partner ufficiale Rai Radio 3.

Il giorno lunedì 28 agosto, alle ore 18.00, presso il Museo Charles Moulin a Castelnuovo a Volturno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Tracce di Luce. Alla scoperta di Charles Moulin”, il primo festival diffuso interamente dedicato all’artista, pensatore, eremita e abitante dell’Alta Valle del Volturno.

Lo scopo dell’evento è quello di rendere alle pagine di storia la figura del pittore francese attraverso un’articolata proposta che varia dai convegni all’esposizione di opere originali, dalla residenza d’artista ai laboratori aperti a tutti.

Ad aprire la conferenza, Mirco di Sandro – Presidente del CISAV – che ha introdotto i rappresentanti delle istituzioni patrocinanti:

Alessandro Aceto – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Sandro Miniscalco – Vicesindaco del comune di Rocchetta a Volturno

Alfredo Ricci – Presidente della provincia di Isernia e sindaco di Venafro

A seguito dei ringraziamenti istituzionali, che hanno ribadito l’importanza del progetto nei processi di valorizzazione e qualificazione territoriale, Emidio Ranieri Tomeo – vicepresidente CISAV – ha illustrato i dettagli del programma ufficiale del festival.

L’esperienza di vita di Charles Lucien Moulin, il pensiero, le scelte, la feconda produzione artistica offrono un panorama di riflessioni che può essere colto nella sua interezza solamente da uno sguardo trans-disciplinare e approfondito in un percorso politematico. Come ribadito da Emidio Ranieri Tomeo, il Festival intende promuovere la costruzione collettiva di tale sguardo, creando un momento di approfondimento puntuale per ogni singolo aspetto che l’esperienza dell’autore porta con sé: dalla sua produzione artistica e la sua visione filosofica, fino al suo inserimento nel contesto comunitario e nel mito locale nei paesi delle Mainarde.

A presentare infine i laboratori aperti a tutta la comunità, sono intervenute l’autrice Enrica Orlando e l’illustratrice Laura Fanelli.

Più che un festival è un cammino lungo il quale incontrare la produzione, il pensiero, le scelte e le conoscenze di Moulin, grazie a una ricca agenda di attività aperte a tutti.

Il programma prevede la realizzazione di:

*una mostra temporanea con le opere originali dell’artista, dal titolo “Tracce di Vita. Moulin tra Rocchetta e Castelnuovo” (a cura di Donato Giannini, con i testi di Tommaso Evangelista)

*un sentiero narrativo verso la capanna di Moulin sul Monte Marrone, in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, lazio e Molise

*Artists for M’ssiù Mulà, la residenza d’artista durante la quale gli artisti internazionali Alessandro Lucci, Agnese Forlani, Baptiste Le Goc, Clara Tacinelli, Kristina Alpatova, Maria Antonietta Giovinazzo sono chiamati a sviluppare un progetto personale legato alla figura poliedrica di Moulin e al territorio che lo ha ospitato.

*Il primo convegno internazionale dedicato a Charles Moulin, con relatori di eccellenza che contribuiranno ai 3 panel tematici: artistico, storico/antropologico, ed eco/filosofico. Presiederà i convegni il comitato scientifico, composto dal collezionista d’arte Fiocca Roberto, lo storico d’arte Evangelista Tommaso, il filosofo Danilo Selvaggi, l’antropologo Alessandro Testa e il naturalista Gianni Palumbo.

* Laboratori e passeggiate aperte al pubblico, per riscoprire la storia, le arti e le antiche conoscenze di Moulin.

* Letture, suoni e spettacoli, volti a ripercorrere il ruolo e il lascito di Moulin nella comunità. Tra gli ospiti in valle, saranno presenti io cantautore Galoni, il gruppo folk Terra di Sud, il Quartetto Acustico e la Brigata Fra’ Diavolo.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

4-10 settembre

Museo Charles Moulin

Tracce di Vita. Moulin tra Rocchetta e Castelnuovo

Esposizione delle opere dell’artista

a cura di Donato Giannini con testi di Tommaso Evangelista

4 settembre

ore 10:00

Tracce di storie

Passeggiata letteraria su Moulin e laboratorio di illustrazione a cura di Laura Fanelli e Enrica Orlando

ore 17:30

Cerimonia inaugurale Apertura mostra e benvenuto agli artisti

ore 21:00

Terra di Sud – Canti popolari del centro sud Italia In concerto

5 settembre

ore 10:00

Saremo alberi.

Visita guidata con Guglielmo Ruggiero (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE) presso il Centro Visita Fauna Appenninica “Oscar Caporaso”

A seguire Letture e laboratorio da albi illustrati sulla natura

A cura di Libreria Risguardi

ore 16:00

Laboratorio di movimento a cura di Agnese Forlani

ore 18:00

Presentazione del libro Suoni dal Molise. Una terra di campane e di zampogne di Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi

ore 19.30

Andrea Belisari in concerto

Testi e musiche di Maria Assunta Tommassone e Antonio Cessari

ore 21:00

Voci dal silenzio. Un viaggio tra gli eremiti in Italia

Proiezione documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

6 settembre

ore 10:00

Tracce di fiori

Creazione di stampe botaniche su carta

A cura di Giada Iannetta e Laura Fanelli

ore 16:30

Visita guidata alla Mostra Permanente del Circolo della Zampogna di Scapoli

ore 18:00

Tra orto e arte

Incontro con l’artista eremita Michel Casertano

ore 21:00

Faròfilò. Scambi di storie e cibo

Di Alessandro Lucci

7 settembre

ore 10:00

Tracce di odori

Laboratorio sulle tecniche di base per la composizione di un’essenza profumiera

A cura di Gianni Musillo

ore 17:30

Moulin: tratti di una vita

A cura di Enrica Orlando e Laura Fanelli

ore 18:00

Sulle tracce di M’ssiù

Letture di Christian Rossi e musiche di Sergio Paliferro

ore 19:00

Fernando Fidanza in concerto

ore 21:00

Letture su Moulin

Di Mirko Macchia (Associazione Culturale Bivia)

Il mito di M’ssiù Mulé. Il mito di Charles Moulin

Proiezione docufilm con l’autrice Enrica Orlando

8 settembre

ore 8:00

Sul cammino di Moulin

Escursione guidata al rifugio di Moulin e inaugurazione del percorso narrativo

ore 18:00

Arte in residenza

Presentazione delle opere visite delle artiste

Dada, Kristina Alpatova e Clara Tacinelli

ore 19:00

Arte in residenza

Performance dell’artista Agnese Forlani

ore 22:00

GALONI in concerto

Cronache di un tempo storto live tour 2023

9 settembre

ore 10:00 – 12:30

1° Convegno Internazionale su Charles Moulin – Panel artistico

Charles Moulin pittore. Dal Prix de Rome al Monti delle Mainarde

con: Tommaso Evangelista, Lorenzo Canova, Luca Palermo,

Angelo Bellobono, Andrea lezzi e Rodolfo Papa

ore 15:00 – 17:30

1° Convegno Internazionale su Charles Moulin – Panel storico antropologico

Charles Moulin in Alta Valle del Volturno: identità, tradizione orale, mitopoiesi

con: Alessandro Testa, Augusto Ciuffetti, Letizia Bindi,

Rossano Pazzagli e Antonietta Caccia

ore 19:00

Arte in residenza

Presentazione di Tutt’intorno. Un labirinto meditativo

di land-art di Alessandro Lucci

ore 19:30

Arte in residenza

Viaggio sonoro nei contrasti di Moulin

di Baptiste Le Goc

ore 21:00

Brigata Fra Diavolo in concerto

A seguire Suoni in Libertà

10 settembre

ore 10:00 – 12:30

1° Convegno Internazionale su Charles Moulin – Panel ecofilosofico

Via dalla pazza folla. La solitudine di Moulin come strategia ecologica

con: Danilo Selvaggi, Nicoletta Di Vita, Elenio Cicchini, Leonardo Caffo

ore 16:00 – 18:00

1° Convegno Internazionale su Charles Moulin

Tavola rotonda conclusiva

ore 19:00

Live performance di scultura di Ettore Marinelli con Quartetto Bagus

INFO

Tracce di Luce. Alla scoperta di Charles Lucien Moulin

Inaugurazione 4 Settembre ore 17.30│Museo Charles Moulin – Via Fontana, Castelnuovo a Volturno

Contatti CISAV info.cisav@gmail.com | Nicole di Sandro 3339329620 – nicole.disandro@gmx.com │Emidio Ranieri Tomeo 3314642776 emidio.ranieritomeo@gmail.com | Mirco Di Sandro 3386790807