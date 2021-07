di Tonino Atella

Sul palco cantanti e musicisti di Molise e Campania che garantiscono una serata di qualità.

Ufficializzato il programma del II° Concerto alla Vergine all’esterno della Cattedrale di Venafro nell’ambito della Festa della Madonna del Carmine del 15 e 16 luglio prossimi. Il Concerto, in calendario nella serata di venerdì 16 luglio (h 21.30), chiuderà la due giorni di festeggiamenti e celebrazioni n onore della Madonna di Monte Carmelo, tantissimo venerata a Venafro soprattutto dagli ortolani della città oltre che dall’intera collettività locale, come viene confermato in queste sere con l’affollata partecipazione popolare alla novena di preparazione in corso di svolgimento alla Cattedrale cittadina, stante la chiusura per inagibilità della storica chiesa dedicata proprio alla Madonna del Carmine, situata poco distante.

Festa della Madonna di Monte Carmelo che quest’anno avrà espletamento contenuto causa covid, ma che comunque garantisce partecipazione, interessi e coinvolgimento popolare. Ci sarà infatti una banda musicale in giro per Venafro nei due giorni festivi, si svolgerà la fiera di merci varie il 16 luglio così come ci saranno stand degli ambulanti lungo le strade, non mancheranno ovviamente i riti religiosi in entrambe le giornate con la partecipazione del Vescovo Cibotti per la Santa Messa conclusiva e si chiuderà col citato II° Concerto alla Vergine, ripreso tra l’altro da Zona Rossa Web Tv, emittente privata cerrese che trasmetterà in diretta e registrato nei giorni a seguire. Sul palco andranno cantanti e musicisti sia molisani che campani per interpretare arie di opere, operette e romanze nonché canzoni classiche internazionali ed italiane, ivi comprese le intramontabili melodie napoletane. Una serata cioè all’insegna dell’ottima musica per chiudere in bellezza la due giorni di festa e celebrazioni. Ed eccolo il ricco programma di tale Concerto, interpretato dai soprano Antonella Inno di Isernia e Federica D’Antonino di Pozzilli, dal baritono Maurizio Esposito di Napoli, dal tenore suo concittadino Ivan Lualdi, dal pianista Carlo Feola di Caserta, da Cinzia Iannetta (flauto traverso) di Roccaravindola, dal termolese Aldo Leccese alla chitarra e dal fisarmonicista di Spinete/Boiano Leonardo Prezioso, presentati dal venafrano Gianni Di Chiaro, ottimo show/man oltre che regista ed attore.

La prima parte del concerto prevede “Va pensiero” di Verdi, “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart, “Quanto amore” dall’Elisir d’Amore di Donizetti, “O mio babbino caro” di Puccini, “Ave Maria” dalla Cavaleria Rusticana di Mascagni, “Parigi o cara” da La Traviata di Verdi, “Oh cin ci là” dall’operetta di Lombardo/Ranzato, “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini e “Musica proibita” di Gastaldon. Quindi l’intermezzo con l’omaggio a Morricone da parte del duo Iannetta/Leccese che proporranno “Love theme”, “Gabriel’s Oboe”, “Califfa”, “Giù la testa” e “C’era una volta il west”. Seguirà il giovane fisarmonicista bifernino Prezioso che suonerà “Oblivion” di Piazzolla e “Tango pour Claude” di Galliano. Chiuderà la serata la seconda parte imperniata su “Mamma” di Bixio, “The Prayer” di Sager/Foster, “Il mare calmo della sera” di Nuti/Felisatti/Fornaciari, “La voce del silenzio” di Mogol/Limiti/Isola, “Me voglio fa na casa” di Donizetti, “Dicintecello vuie” di Fusco/Flavio, “Voce e’ notte” di Bovio/De Curtis, “Chella là” di Bertini/Di Paola/Taccani e in chiusura medley napoletano col quartetto lirico Inno/D’Antonino/Esposito/Lualdi che, diretti al piano dal M° Feola, canteranno “A tazza e cafè”, “O surdato nnammurato”, “Funiculì, Funiculà” e l’immancabile “O sole mio” !