Il ciclista ambasciatore fiorentino Marco Banchelli torna in Molise, una terra che sempre più è nel suo cuore, in occasione di un particolarissimo anniversario: la conquista del “lago più alto del mondo”, in bicicletta, sulle pendici del Monte Tilicho e degli Annapurna, in Nepal. Un’impresa portata a termine il 4 novembre 1998 sulle pendici del Monte Tilicho e degli Annapurna in Nepal, che rappresentò anche la prima spedizione congiunta tra Italia e Nepal: in collaborazione con i Consolati Onorari dei due paesi, di Sports Development Nepal e della mitica Trekking International.

Marco Banchelli, che anche sulle strade (e acque!) del Molise ebbe modo di rifinire la sua preparazione, presenterà una video-cronaca di quei giorni con un montaggio che riprenderà anche alcuni momenti e testimonianze che lo seguirono e accompagnarono: dal Giro d’Italia al Maurizio Costanzo Show con il “Console” Anselmo Previdi fino al contributo del suo grande amico “Turista-Velista per Caso” Patrizio Roversi.

La serate comprenderanno anche la visione delle ultime immagini scattate durante la “tappa” dello scorso inverno con la presentazione di “SAPORE di NEPAL”: nuovi programmi e progetti di viaggio che Banchelli ha ideato ed elaborato per soddisfare le più svariate esigenze e richieste. Autentico “scambio” di panorami ed arte, storie ed avventure, strade, sentieri, relax e fornelli (!) tra i nostri Appennini e l’Himalaya. Un ulteriore contributo al rapporto di amicizia, collaborazione e opportunità lavorative nel settore del turismo tra Italia e Nepal.

E sono già stati avviati contatti con il Comune di Gambatesa per un coinvolgimento dell’esperienza del ciclo-ambasciatore Banchelli su dei progetti di “ambiente e sostenibilità” nelle scuole. Il modo migliore per portare la conquista del “lago più alto del mondo” come contributo alla migliore qualità della vita di tutti i giorni.

Le date:

– sabato, 18 agosto – ore 21,30: COLLETORTO ( WineBar)

– martedì, 21 agosto – ore 21,30: MONTAGANO (“CampoBase” PACHAMAMA)

(domenica 19 agosto – ore 21,00: PACHAMAMA / Saluto e presentazione)