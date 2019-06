Nel corso della mattinata di sabato 8 giugno alcuni volontari del WWF Molise, Ambiente Basso Molise, Cosmo Soc. Coop. Servizi e l’assessore Massimo Di Stefano hanno lavorato fianco a fianco per rimuovere i rifiuti dalla spiaggia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Montenero di Bisaccia si inserisce all’interno della campagna “Tour Spiagge #Plastic Free 2019” lanciata dal WWF per tutelare la biodiversità dei mari e sensibilizzare cittadini e istituzioni nei confronti dell’inquinamento ambientale.

Nonostante il grande caldo e la tentazione di tuffarsi in acqua, i presenti hanno unito le proprie forze e per circa tre ore hanno raccolto una grande quantità di sporcizia nel tratto di arenile interessato. I rifiuti, costituiti principalmente dalla plastica, reste e cassette di polistirolo, sono stati poi trasportati in un punto strategico per favorire il ritiro programmato dal servizio della ditta Giuliani Environment nel rispetto della raccolta differenziata.

Una giornata costruttiva e stimolante per tutti i partecipanti che ABM desidera ringraziare per l’impegno e la sensibilità dimostrata. Ripetere queste operazioni in futuro e calendarizzare una serie di attività di pulizia della spiaggia è l’obiettivo prefissato dalle Associazioni e dalle Istituzioni del territorio per poter tutelare questo patrimonio naturale, a beneficio di tutti.

A fine raccolta l’assessore Massimo Di Stefano ha offerto un rinfresco ai partecipanti. Un grazie particolare alla ditta Giuliani Environment per la collaborazione ed il materiale fornito.