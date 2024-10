Quando le cose sono belle, ricche di contenuti sociali, piacevoli e significative si stia certi che non decadono né svaniscono mai, continuando magnificamente nel tempo. Un tangibile esempio in tal senso arriva da Venafro che nel 1956 -piccolo Comune del meridione d’Italia – ospitò per l’autunno/inverno dell’epoca nientemeno che Antonio De Curtis, il Principe della risata, ed unanimamente apprezzato col nome d’arte di TOTO’, il grande attore comico italiano. C’era da girare il film LA LEGGE E’ LEGGE della Titanus, col regista francese Christian Jaque, gli attori TOTO’, FERNANDEL, NINO BESOZZI e tant’altri e soprattutto occorreva un piccolo paese del sud d’Italia con ambienti paesani ad hoc e comparse del luogo disposte a mettersi in gioco per una pellicola comica e divertente con la quale aiutare la gente di allora ad uscire dagli orrori e dalle distruzioni della seconda guerra mondiale, affinché l’Italia tutta riprendesse a vivere, a sorridere ed a progredire. Ed ecco che la scelta ricadde su Venafro (nessuno mai ha saputo spiegare la scelta!), col piccolo paese molisano del tempo che venne letteralmente invaso da troupe cinematografica, regista, fotografi, scenografi, costumisti, attori ect. per un’ avventura meravigliosa ed assolutamente inaspettata, addirittura girare un film ! E Venafro accolse tutti volentieri, vivendo per mesi quella meravigliosa avventura. Tutto il paese divenne dalla mattina alla sera un grande palcoscenico cinematografico, con attori e cineasti ospiti di case private (all’epoca non c’erano a Venafro alberghi, hotel, ristoranti ect.) e film ambientato nei vicoli, nelle piazzette, nelle botteghe artigiane, nei fondaci, nei rioni e lungo le strade venafrane. Venafro del 1956 trasformato cioè in un grande set e i venafrani ben disposti a interagire e familiarizzare con TOTO’, FERNANDEL, NINO BESOZZI, CHRISTIAN JAQUE e tutti gli altri. Tra questi e tutti gli altri attori e cineasti la parte del leone la svolgeva ovviamente IL PRINCIPE DELLA RISATA, TOTO’, che familiarizzò presto con l’intero paese. E tanto é vero questo che la sua “casa” di Via Cristo nel rione omonimo (lambita sulla destra dallo storico “ RUAR’ R’ SANT’ JANN’ “, dialetto venafrano che sta per GRADINO DI SAN GIOVANNI, casa di TOTO’ nella finzione cinematografica, è ancora oggi tra le attrattive del centro storico venafrano. La conferma, ma non ce n’era assolutamente bisogno per quanto sin qui riportato, arriva da una gigantografia fotografica a colori del PRINCIPE DELLA RISATA fissata all’esterno del fabbricato che finalmente pare avviato ad interventi di restauro da parte del proprietario. Un gran bel TOTO’ in giacca, cravatta e camicia bianca, coi capelli ben sistemati -giusto la moda dell’epoca- e con l’espressione del volto seria, giusto com’era fuori dal set. Venafro cioè non dimentica affatto TOTO’, lo ricorda ben volentieri, ne ha impresso nella mente la sua figura ed è come se la sua permanenza venafrana di 68 anni orsono fosse roba di ieri ! TOTO’/VENAFRO, un gran bel rapporto non c’è che dire !

T.A.