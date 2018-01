Mai come oggi, sento di far mia una celebre frase di Dostoevskij che diceva:

“Colui che mente a sé stesso e da ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non saper distinguere la verità né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per se stesso e per gli altri”. Questo è quello che ho pensato dopo aver ascoltato stamane in conferenza stampa il Presidente Frattura che ha spiegato i motivi del rinvio delle prossime elezioni regionali, ma vorrei sottolineare come la nuova legge elettorale regionale votata lo scorso dicembre rischia oggi di far slittare ad Aprile le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Uno slittamento che costerà non meno di 3 milioni di euro ai cittadini molisani.

Tale legge non è stata né formalmente osservata dal Consiglio dei Ministri né tantomeno impugnata. Tra l’altro, le stesse eventuali osservazioni non ne sospenderebbero comunque l’efficacia fino ad una pronuncia di formale sospensiva da parte della Corte Costituzionale a seguito dell’impugnativa da parte del Governo. A tal proposito, in data odierna in Consiglio regionale, insieme ad altri colleghi, abbiamo presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio monotematico per impegnare il Presidente della Giunta regionale a voler procedere con immediatezza alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Molise, nei termini utili a consentire lo svolgimento il prossimo 4 Marzo 2018, cosi’ come è già stato dichiarato dalle altre due Regioni Lazio e Lombardia che voteranno in Election Day, unitamente alle Elezioni politiche.