Siamo alle solite, in questa regione niente va come dovrebbe andare e, a pagare sono sempre i molisani. Parliamo della famosa torre Covid del ‘Cardarelli’ di Campobasso che avrebbe dovuto ospitare i malati Covid, con 14 posti di terapia intensiva e 21 di sub intensiva.

Da quanto si è appreso, nelle ultime ore, i lavori per completare la struttura sarebbero bloccati a causa di un contenzioso apertosi sull’importo stanziato per i lavori di adeguamento della torre. Secondo la ditta che si è aggiudicata l’appalto, la cifra è insufficiente per eseguire e portare a termine i lavori. A questo punto, è lecito chiedersi se e quando sarà mai terminata l’opera.

Il rischio è di trovarsi di fronte all’ennesima cattedrale del deserto che rappresenterebbe un ulteriore beffa ai danni dei molisani. Si attendono comunicazioni ufficiali da Regione e Asrem per fare chiarezza sulla vicenda.