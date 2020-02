Nella giornata di ieri a Toro la Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha dato esecuzione a una misura cautelare personale – emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica – consistente nell’allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. La misura e stata applicata ad un soggetto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in danno del coniuge, dal quale era in fase di separazione.

La condotta dell’uomo, protrattisi dallo scorso mese di dicembre 2019, si e manifestata attraverso un’escalation di condotte violente e minacciose verso la moglie, avvenute anche alla presenza delle figlie – di cui una minore di 18 anni. Tali condotte sono divenute particolarmente allarmanti dopo l’inizio delle pratiche per la separazione personale, accendendo un senso di possessività dell’uomo, anche per l’invio di numerosi messaggi dal contenuto minaccioso ed offensivo, ha sortito l’effetto di infondere nella vittima un perenne stato di mortificazione, agitazione e timore per la propria incolumità.

La vicenda in questione, rappresenta una tipologia delittuosa sempre piu frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare – tra gli obiettivi di questa Procura – e’ doveroso e necessario anche al fine di prevenire piu gravi reati.