Ieri, il Primo Cittadino di Toro, Roberto Quercio e la sua famiglia sono risultati negativi al tampone di controllo, a seguito della loro positività, riscontrata qualche settimana fa, al Coronavirus.

Il Sindaco Quercio, ha voluto ringraziare quanti, parenti e amici, hanno fatto sentire la loro vicinanza materiale e morale in un momento difficile come quello della quarantena.

“Un’esperienza “forte” che non auguro a nessuno, ma per la quale siamo stati molto fortunati, non avendo sintomi importanti. Un enorme grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in qualsiasi modo e con qualsiasi gesto o anche solo col pensiero in questi 25 giorni” ha detto l’amministratore comunale.