I militari della Stazione di Toro (CB), hanno denunciato un marocchino 37enne residente a Campodipietra (CB), già noto alle Forze dell’ Ordine, per il reato di indebito utilizzo di carta di credito o pagamento, a seguito della denuncia presentata presso quel Comando Stazione da un cittadino del luogo al quale nel dicembre scorso era stata asportata la carta bancoposta.

I Carabinieri lo hanno identificato quale utilizzatore della carta con cui era riuscito ad effettuare prelievi per un importo complessivo di euro 1.200 non riuscendo ad effettuare un terzo prelievo a causa del trattenimento della carta da parte dello sportello prelievi dell’ufficio postale di Toro che aveva attivato le procedure per il blocco della carta.