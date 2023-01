Il 29 gennaio 2023 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Campobasso ha organizzato presso la palestra di via Scardocchia il secondo Torneo Regionale individuale di 4^, 5^ e 6^ categoria dell’anno agonistico 2022/23 valido per la qualificazione ai campionati italiani 2023.

Tutte le partite, delle tre diverse competizioni, hanno visto grande determinazione da parte di ognuno degli atleti che si sono sfidati con correttezza e la giusta dose di agonismo.

I vincitori delle tre categorie, al termine delle competizioni, sono stati: per la 6^ categoria Antonio Savastano della A.S.D. Shalom di Petrella che ha battuto Giuseppe Franceschiello dell’omonima società, per la 5^ categoria è risultato vincitore Damiano Ruscitto Marinelli della A.S.D. Shalom di Petrella che ha battuto in finale Carlo Tatti della A.S.D. Universal Gym Center di Isernia e per la 4^ categoria il podio è stato conquistato dal campobassano Luigi De Bernardo della A.S.D. Tennistavolo Campobasso seguito da Francesco Giannini della A.S.D. Universal Gym Center di Isernia e da Massimo Mauriello A.S.D. Ping Pong Bojano. I tre vincitori sono stati premiati dal decano degli atleti molisani Leonardo Manna di Bojano.