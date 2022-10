Si scaldano i motori alla scuola calcio Acli.

Il 31 ottobre e 1 novembre i ragazzi della categoria esordienti 2010 e pulcini 2012 saranno di scena presso il Centro Sportivo R. Pera in San Cesareo ( Roma ).

Torneo nazionale ” Sfide ” : un evento di primissima fascia : AS Roma, SS Lazio, Tau Altopascio, S.C. battipaglia, Monterosi Calcio, Sporting San Cesareo e Acli Campobasso.

Sarà subito una vetrina importante per i campobassani che scenderanno in campo nella partita augurale contro la AS roma.

Elemento di soddisfazione in più per il coordinatore Andrea Lupo e tutto lo staff: la stagione si preannuncia ricca di eventi.

Il 7 novembre 2022, presso il campo Acli in contrada Selva Piana, saranno ospiti i Responsabili del settore giovanile della AS Roma per monitorare il lavoro della categoria esordienti e visionare i migliori profili tecnici del club campobassano con il quale questa estate è stato raggiunto in intesa con l’obiettivo di portare benefici e visibilità a tutto il panorama calcistico giovanile della regione.