A VENAFRO IL TORNEO DI SCACCHI AL PALACE HOTEL CON DECINE DI PARTECIPANTI, TRA CUI MOLTI GIOCATORI MOLISANI

Interessante ed affollato, in quanto a partecipanti, Torneo di Scacchi in corso di svolgimento al Palace Hotel di Venafro. Promosso dal Circolo Scacchi della città, presieduto dal Maggiore dei CC Giacona, la manifestazione vede al via diverse decine di partecipanti ambosessi e di ogni età, compresi numerosi giocatori molisani. Intense ed assai combattute le partite, con scacchisti che stanno dando fondo ad ogni personale qualità per affermarsi. In gioco anche maestri di scacchi di diverse regioni d’Italia, il che aumenta il tasso qualitativo e l’incertezza della bella competizione scacchistica. Da sottolineare il buon numero di scacchisti molisani partecipanti al torneo a conferma del positivo momento scacchistico sul territorio regionale. In chiusura da rimarcare la rilevanza storica della “piazza” venafrana in tema di scacchi. Alla periferia ovest della città infatti vennero rinvenuti gli storici SCACCHI DI VENAFRO DEL IX° SEC. ED OGGI ESPOSTI NEL MUSEO NAZIONALE DI S. CHIARA A VENAFRO (dieci pezzi di scacchi ottenuti da ossa di animale adulto e facenti parte del corredo funerario di antico guerriero, rinvenuti nei pressi della Cattedrale venafrana). Con prossimo articolo verranno comunicati esito e vincitori del Torneo.

T.A.