Appuntamento imperdibile per gli appassionati di “amo e lenza” a Venafro. Il “Lago Verde”, accogliente area naturalistica della località ”Le Mortine” nella piana di Venafro, non distante dal fiume Volturno e ricca di un ampio laghetto, organizza il Torneo di Pesca Sportiva nel predetto specchio d’acqua. Per le iscrizioni c’è tempo sino al 31 prossimo. Per info ed iscrizioni rivolgersi ai gestori dello stesso “Lago Verde” a “Le Mortine”.