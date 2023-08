L’ANNUALE TORNEO DEI PROVOLONI DI BAIA DOMIZIA SUL LITORALE DOMIZIANO PROMOSSO DAL VENAFRANO MAURO MUGNOLO

Successo, simpatia e sorrisi, con soddisfatte e saporite premiazioni, per l’annuale Torneo dei Provoloni da anni promosso al Lido Paradiso di Baia Domizia, ridente località estiva lungo la costiera domiziana in Campania, dal dinamico acerrano di origine e venafrano di adozione Mauro Mugnolo, che lo ideò anni addietro assieme al cognato, il compianto Peppe Puzone, per divertirsi e divertire i villeggianti del predetto Lido. Anche quest’anno il simpatico appuntamento socio/sportivo ha avuto regolare svolgimento con appassionate partite a scopone tra coppie di agguerriti concorrenti, che hanno dato il massimo ed il meglio di se per aggiudicarsi scamorze e provoloni in palio. Match tiratissimi ed incerti, con vittoria finale -e conseguente coppia di provoloni aggiudicata loro quali simpatissimi e sorridenti … neo “provoloni” di Lido Paradiso- al duo composto da Ludovico Ricciardelli e Matteo Ferronetti, che l’anno spuntata sulla coppia Alfonso Petrillo e Luigi Verrengia. Terzi classificati lo stesso Mauro Mugnolo e Luisa Papale. A consegnare i graditissimi ed assai saporiti premi l’organizzatore Mugnolo, la signora Felicetta Petrella e Daniela Tarallo, presidente della Domizia Lido. A sovrintendere il tutto lo storico bagnino Renato Mirra, con tantissimo pubblico ad applaudire e divertirsi.

T.A.