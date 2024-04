di T.A.

𝟒𝟐° 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐎 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐀𝐆𝐑𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈 COI PICCOLI CAMPIONI DELL’US VENAFRO DIVERTITI E PREMIATI CON LA COPPA DISCIPLINA

“È stata un esperienza magnifica !”, fanno sapere dal team dei campioni in erba dell’Us Venafro, il cui scritto così prosegue: “Si è appena concluso il torneo internazionale città di Agropoli giunto all’edizione numero 42, al quale abbiamo partecipato con i gruppi 2011 2012 e 2013. 45 dei nostri piccoli campioni si sono confrontati con diverse realtà, italiane e straniere e si sono distinti positivamente in campo e fuori. La vittoria più bella e importante per noi è stata la bellissima esperienza che questi giovani calciatori hanno vissuto, e, ciliegina sulla torta…premiati con la coppa DISCIPLINA, trofeo assegnato a squadre che si distinguono per il comportamento corretto in campo e fuori. Il nostro lavoro ripaga, siamo orgogliosi di dare un contributo importante nella crescita dei nostri ragazzi!”. Un motivo di sincera soddisfazione per tutti, constatando la positiva crescita socio/sportiva delle future generazioni venafrane !