di Tonino Atella

E’ l’istanza di tanti venafrani alla luce del desolante abbandono in cui è precipitata l’antica struttura ospedaliera della città, regno oggi di animali selvatici, verde a josa ed alberi cresciuti a dismisura.

Non piace affatto ai venafrani l’immagine dello storico SS Rosario di Via Ospedale risalente all’800, non solo chiuso e non utilizzato da anni, ma del tutto abbandonato ed in balìa di animali selvatici e vegetazione incolta a josa. Sorse inizialmente come Ospedale di San Pasqualee quale struttura socio/umanitaria dell’Ordine degli Alcantarini per aiutare, soccorrere e ricoverare mendicanti e poveri in genere. Successivamente, a partire dai primi del ‘900, salì con pieno merito al ruolo di Ospedale Civile di Zona. Prese così a soddisfare in toto la domanda del territorio sia molisano che delle province limitrofe di Campania e Lazio grazie a proprie professionalità medico/sanitarie di tutto rispetto ed affidabilità, e quindi grazie ad un’offerta di servizi e prestazioni di assoluto valore scientifico. La domanda cioè cresceva tanto positivamente da parte di una soddisfattissima utenza interregionale (erano i tempi in cui la sanità pubblica venafrana, unica in Molise, aveva i conti in attivo intercettando tanti pazienti extraregionali che apportavano risorse economiche extra e preziosissime alle asfittiche casse della sanità pubblica della nostra regione) che si rese necessario ad inizio anni ’80 prima ampliare lo storico SS Rosario con apposita e moderna “ala” nonché con nuovo gabinetto di analisi e quindi mettere mano al nuovo, moderno ed attuale SS Rosario (purtroppo oggi assai relativamente utilizzato all’indomani di chiusure e soppressioni di unità e servizi, a loro volta assai poco comprensibili, in danno della sanità pubblica molisana e dello stesso SS Rosario) realizzato in linea d’aria a cento metri di distanza lungo la sottostante Via Colonia Giulia. In effetti gli eventi sismici del periodo avevano suggerito di evacuare il vecchio SS Rosario per la maggiore sicurezza di ricoverati e lavoratori ospedalieri, mettendo mano alla citata nuova struttura sanitaria. Ebbene negli anni a seguire non mancarono interventi pubblici di risanamento e restauro sull’antico Ospedale di San Pasquale con l’intento di tornare prima o poi ad aprirlo ed utilizzarlo, cosa però mai più avvenuta ! Oggi, e la foto lo conferma, il tanto caro ed apprezzato SS Rosario dei tempi andati è tutto un desolante abbandono. Erba, verde incolto, alberi cresciuti a dismisura ed animali selvatici vari la fanno da padroni, dopo che l’uomo ha deciso di voltargli definitivamente le spalle ! D’accordo c’è il nuovo e moderno SS Rosario, oltretutto sottoutilizzato causa chiusure, trasferimenti e soppressioni, per cui non é più pensabile di tornare ad aprire a fini sanitari la storica struttura ospedaliera venafrana. Bene. Si decida allora di destinare l’ex Ospedale degli Alcantarini ad altro ruolo sociale, ma lo si riapra finalmente seppure con finalità ed utilizzo diversi, in modo da rimuoverlo dall’abbandono in cui è precipitato da decenni, tornando a rimetterlo in circuito. Lo chiede in punto di diritto la società civile contemporanea, istanza indubbiamente plausibile.