Dopo le festività pasquali i cittadini volontari antidegrado continuano le iniziative per l’ambiente.

In vista della Giornata Mondiale della Terra, che si tiene regolarmente il 22 Aprile, i volontari de La Via della Felicità tornano all’opera sulla città di Foggia con altre iniziative antidegrado.

La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo.

Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Un esempio calzante è il problema dell’inquinamento creato dalla plastica. In un suo messaggio della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha detto: “Ogni anno, più di 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Le microplastiche nei mari ora superano il numero di stelle della nostra galassia”.

L. Ron Hubbard incorpora la responsabilità ambientale in questo codice morale laico basato sul buon senso, che è La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa dei volontari foggiani.

“L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

Ecco perché, il gruppo sarà all’opera per la raccolta rifiuti sabato 15 aprile dalle ore 11:30 insieme agli studenti del Liceo Marconi in Via Danimarca e domenica 16 aprile dalle ore 10:30 in Via Mons. Fares, davanti alla Chiesa di San Pietro Apostolo.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com