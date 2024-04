di T.A.

Il prossimo appuntamento, intitolato “Tornerà Città Giardino”, si terrà mercoledì 10 aprile presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma e verterà sul tema del verde pubblico; in particolare, sarà l’occasione per presentare al pubblico il Bilancio Arboreo appena approvato dal Comune di Campobasso.

Il Bilancio Arboreo è un documento previsto per le amministrazioni comunali che, in prossimità del termine del mandato, hanno l’obbligo di rendere noto il rapporto relativo al numero degli alberi piantati sulle aree comunali durante il mandato amministrativo. Sono oltre 3000 le nuove piante messe a dimora nel periodo 2019/2024 e, nel documento in questione, vengono illustrati tutti i siti di impianto e le specie utilizzate, nell’ambito di una panoramica generale del patrimonio arboreo e delle aree verdi cittadine. L’appuntamento presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma (Ex Scuola D’Ovidio) è alle ore 18.00 con ingresso libero.