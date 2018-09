Tornano a grande richiesta gli eventi formativi organizzati dalla Camera di Commercio del Molise con Google.

Il prossimo 11 settembre si terrà infatti a Isernia, presso la sala convegni della CCIAA, in corso Risorgimento 302, l’Evento Google Digital Training, iniziativa che nasce per aiutare le imprese del territorio ad avere successo sul web, grazie alla collaborazione tra Google, Unioncamere e la Camera di Commercio del Molise.

Il progetto prevede una giornata di attività gratuite dedicate alle piccole e medie imprese, che potranno partecipare al corso di formazione “La tua Impresa in Digitale” e accedere al servizio di Digital Check-up. Grazie al corso gratuito di formazione “La tua Impresa in Digitale”, le imprese partecipanti potranno sviluppare un’efficace presenza online e utilizzare gli strumenti di promozione digitale per raggiungere nuovi clienti e migliorare la propria impresa, digitalizzandola.

Previsto nella prima parte della giornata, dalle 10:00 alle 13:00, il corso permetterà agli imprenditori di conoscere tutte le opportunità del mondo digitale e di scoprire, tra l’altro, come creare o migliorare il proprio sito web e come sviluppare la propria presenza sui social.

Inoltre con il servizio gratuito di Digital Check-up, l’esperto di Google aiuterà le imprese a valutare il livello di digitalizzazione della propria attività e a impostare la strategia digitale più adatta. Previste sessioni continue della durata di 20 minuti durante l’intera giornata, sino alle 18:30, prenotabili all’interno dell’evento a partire dalle ore 09:30. Per la partecipazione all’evento è necessario iscriversi dalla home-page del sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID alla mail [email protected] e al numero 0874-4711.