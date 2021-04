MONTENERO DI BISACCIA – Con una nuova data nazionale torna “PlasticFree”, l’evento di pulizia di spiagge e siti naturali promosso dall’omonima associazione, e per la prima volta c’è anche Montenero di Bisaccia. Il maxi-raduno si svolgerà domenica 18 aprile in contemporanea in 160 località di tutta Italia; obiettivo dell’associazione è raccogliere 100 mila kg di plastica e rifiuti in un solo giorno grazie a una vasta mobilitazione volontaria.

A Montenero il sito individuato per la raccolta è la spiaggia della Costa Verde; il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso il parcheggio dell’hotel Strand.

L’evento è gratuito e aperto a tutte e tutti; basta solo compilare il modulo all’indirizzo www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-aprile-montenero. Per i minori verrà distribuito un modulo apposito la mattina del raduno stesso. Sarà cura degli organizzatori fornire le istruzioni per lo svolgimento in sicurezza della raccolta, insieme ai sacchi, mentre è consigliabile portare con sé uno o più guanti(non monouso ma riutilizzabili, come quelli da cucina o da giardinaggio). Per ogni informazione si può contattare la referente locale, Mary Di Vincenzo, al 3467403728.

La partecipazione a una manifestazione pubblica è riconosciuta come necessità valida per spostarsi fra comuni e regioni, da indicare nell’autodichiarazione; per chi fosse impossibilitato a raggiungere Montenero, in ogni caso, si ricorda che in Molise ci saranno altri due appuntamenti PlasticFree, a Termoli e a Isernia.