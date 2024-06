di T.A.

IL 21 E 23 LUGLIO VERRA’ PRESENTATA “LA VEDOVA ALLEGRA” DI STEIN E MUSICA DI LEHAR DIRETTA DAL M° CLAUDIO LUONGO NELL’AMBITO DELLA IV^ ED. DEL “FESTIVAL OPERA AL LAGHETTO”.

Ancora un importante appuntamento estivo con l’opera e la musica lirica a Venafro, quale conferma della bella tradizione artistica della città. Il 21 e 23 luglio prossimi, (inizio h 21.00) e con palco per cantanti e musicisti allestito sulle acque del laghetto della cittadina molisana, verrà infatti presentata l’operetta in tre atti “LA VEDOVA ALLEGRA” di Leon e Leo Stein e musica di F. Lehar nell’ambito della quarta edizione del FESTIVAL OPERA AL LAGHETTO. Il tutto promosso dalla Fondazione Molise Cultura della Regione Molise, con la collaborazione della Città di Venafro. Il 22 luglio a sera invece appuntamento, nella stessa location del laghetto in cui si specchia la Palazzina Liberty di Venafro, col PREMIO ITALINAS IN THE WORLD, V^ EDIZIONE. E veniamo ai protagonisti de LA VEDOVA ALLEGRA : la regia sarà di Piermaria Cecchini, suonerà l’Orchestra Sinfonica del Molise, si esibirà il Coro Stage STEMA e dirigerà il M° Claudio Luongo. Gli interpreti dell’operetta saranno invece Stefano Viti, Paolo Foti, Gianluca Grazini, Andrea Calce, Siglind Buchmayer, Giulia Petrucci, Tonino Crisciotti, Nicola Zicardi, Francesco Napoleoni, Alina Behning, Andrea Di Gregorio, Silvia Lo Giudice, Simona Canuti, Guido Bernoni, Martina Bassarello, Ilaria Ferrari, Federica Porro, Chiara Coppotelli, Denis Scoppetta e Francesco Cianca. La coreografia dello spettacolo sarà di Martina Bassarello e la scenografia di Vincenzo Villani con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Giordano di Venafro. A breve inizierà la prevendita dei tagliandi di accesso allo spettacolo nelle agenzie cittadine.