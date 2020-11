Il “Gruppo di mamme che svendono, regalano e fanno”, nato sulla piattaforma social Facebook e amministrato da Maria Libera Caroselli, che nel tempo ha riunito oltre 5000 mamme e decine di progetti finalizzati a raccogliere fondi per cause benefiche, quest’anno è riuscito a coinvolgere quasi quaranta artiste del tombolo, di ogni età, che si sono offerte per realizzare oltre 300 merletti che andranno ad addobbare un Albero di Natale che sarà allestito, a partire dal giorno 8 dicembre, nel quartiere Codacchio del centro storico di Isernia, in piazzetta della Frateria Celestiniana. I merletti verranno poi scambiati a fronte di offerte da destinare alla fondazione Telethon.

È il terzo anno consecutivo che il “Gruppo di mamme” porta avanti un evento benefico a favore di Telethon, e lo scorso 2019, grazie anche al mercatino dell’usato nel centro storico e all’impegno degli aderenti al Gruppo, che hanno donato articoli di ogni genere, sono stati raccolti 7.000 euro. L’iniziativa è stata denominata “Smamme” e mira alla sensibilizzazione e alla promozione della ricerca scientifica contro le malattie rare, in particolare la SMA, patologia che ha purtroppo colpito due piccole isernine.

«Ringraziamo le merlettaie che hanno accolto il nostro invito – hanno dichiarato le organizzatrici –. Col loro sapiente e prezioso lavoro e con una grande generosità renderanno possibile la realizzazione dell’Albero e la successiva raccolta di beneficenza, contribuendo a valorizzare l’indissolubile bellezza di questo incanto senza tempo che costituisce uno dei capisaldi della storia della nostra città da preservare, tramandare e promuovere.

Soprattutto in questo 2020, così problematico – hanno aggiunto –, siamo davvero felici di poter contribuire alla visione di qualcosa di bello e alla realizzazione di qualcosa di buono, con la raffinata e delicata ‘Arte del pallone’ che tutti gli isernini profondamente amano». All’accensione dell’Albero di Natale che, come detto, avverrà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, interverrà anche il sindaco Giacomo d’Apollonio.