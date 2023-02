Dopo la sosta di campionato nel fine settimana si torna in campo per il campionato nazionale maschile di Serie B. E’ tornato dopo due anni di assenza causa Covid l’appuntamento con la Coppa Italia. Solo la prima classificata dei nove giorni di Serie B ha ottenuto l’accesso per l’appuntamento tricolore, nel raggruppamento G spazio al Sarroch. I cagliaritani si sono qualificati alla Final Four di Coppa Italia in programma il 7 e 8 aprile, con sede ancora da decidere.

Questo fine settimana torna il campionato e si riprende con il girone di ritorno. L’EnergyTime Spike Devils Campobasso chiamata ad ospitare il Volley Anguillara. La formazione ospite nelle prime tredici giornate di campionato ha conquistato 16 punti. Il team molisano al giro di boa con trentuno punti è secondo a meno otto lunghezze dalla capolista Sarroch. Per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso la sosta è stata utile per analizzare nei minimi dettagli l’ultima uscita di campionato, una sconfitta per 3 set a 0 in casa del Roma 7 Colli. Per la pima volta Santucci e soci non hanno portato a casa neanche un set.

Sarà un girone di ritorno di fuoco per mister Maniscalco che in questa sosta ha dovuto lavorare con i suoi ragazzi non solo su alcuni aspetti tecnici ma ricaricare grinta e tenacia che in campo fanno sempre la differenza quando si vuole vincere una sfida. I molisani saranno impegnati nella prima di ritorno alla palestra dell’Istituto Montini Pertini Cuoco e tutto l’ambiente spera in una pronta ripresa già a partire da sabato, primo servizio alle ore 18:00 con ingresso gratuito alla struttura.