RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Per l’edizione 2021 due giorni di intrattenimento, oltre 50 ospiti, e una raccolta fondi solidale a favore dei tre nosocomi molisani.

Il MayDay è l’evento nato nel 2012 da un gruppo di giovani della Valle del Volturno che si poneva l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso la musica, il tema della solidarietà. L’ultima edizione in presenza risale al 2015 a Scapoli, che insieme a Cerro al Volturno, è una delle due realtà che ospitava il festival nell’alternanza dell’ospitalità.

Lo scorso anno, grazie all’impegno ed all’intuizione della redazione di Zona Rossa web tv guidata dal responsabile Gabriel Paolone, volendo riportare alla luce l’iniziativa ed adattandola al contesto social, si è sviluppata una carrellata di artisti provenienti da tutto il Molise e non solo, una vera e propria staffetta musicale che ha dato vita ad un primo maggio di solidarietà no stop dalle 9 alle 23 ospitata in diretta sulla piattaforma online ZR WEBTV, con grandissimi riscontri in termini numerici: circa 21.500 visualizzazioni e la donazione di 580,00€ in buoni alimentari alla Caritas diocesana di Isernia-Venafro.

La solidarietà è l’argomento fondante della manifestazione che, attraverso musica e arte, cerca di coinvolgere e interessare l’opinione pubblica e di sviluppare in essa coscienza critica su questo tema. Quando parliamo di solidarietà, la consideriamo nel più vasto significato del termine.

MayDay è Empatia.

MayDay è Rispetto per il prossimo.

MayDay è Condivisione di valori.

MayDay è Volontariato.

MayDay è Tutela dell’ambiente

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” Sofocle

L’emittente social Zona Rossa web tv quest’anno, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio molisano ed il patrocinio gratuito di circa 80 amministrazioni comunali, sensibilizzando la popolazione attraverso l’esibizione sul palco virtuale di circa 50 artisti molisani, intende dare vita alla raccolta fondi da destinare ad Asrem e nella fattispecie ai reparti di Rianimazione dei tre nosocomi pubblici presenti sul territorio molisano. Attraverso tale manifestazione tutti gli attori protagonisti ed i semplici cittadini, potranno contribuire attraverso una donazione libera volta a consentire l’acquisto di beni e strumenti materiali che saranno donati ai reparti citati.