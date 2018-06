Dopo il successo della scorsa edizione, dal 8 al 10 giugno torna il Festival del Cinema Spagnolo all’Auditorium Ex-Gil di Campobasso. Dopo aver celebrato a Roma la sua 11ª edizione, il Festival si trasforma come sempre in manifestazione itinerante, portando in varie altre città italiane una selezione del miglior cinema spagnolo e latinoamericano di qualità, in versione originale con i sottotitoli in italiano.

Sarà il maestro Agustì Villaronga l’ospite d’onore a Campobasso,, per presentare nella serata di sabato 9 maggio la sua ultima acclamata opera “Incerta Glòria”, premiata con 7 Premi Gaudí: un potente affresco sulla Guerra Civile Spagnola, tratto dall’omonimo romanzo di Joan Sales, un classico della letteratura catalana.

Il Festival, diretto da Iris Martín-Peralta e Federico Sartori, propone una selezione delle produzioni spagnole più significative dell’ultima stagione come “Perfectos Desconocidos”, diretto da Álex de la Iglesia, “remake” del campione di incassi Perfetti Sconosciuti, di Paolo Genovese, con cast di star quali Eduard Fernández e Belén Rueda; “El Autor” di Manuel Martín-Cuenca, vincitore di 2 premi Goya per gli attori Javier Gutiérrez e Adelfa Calvo, e del Premio FIPRESCI al Festival di Toronto 2017, adattamento del romanzo “El móvil” (Il movente), di Javier Cercas; un’anteprima assoluta per il pomeriggio di sabato: “La educación del Rey”, del giovane argentino Santiago Esteves, Premio Cine en Construcción a San Sebastián 2017, film con i toni epici del western e la snellezza del thriller, la critica internazionale ha già dichiarato: “In Argentina è nata una stella”.

Nel pomeriggio di domenica 10 giugno spazio alla musica, con la presentazione di “Vengo-Demone flamenco” di Tony Gatlif, il film per antonomasia sul flamenco e la sue radici popolari, tratto da una sceneggiatura di David Trueba. Chiude il Festival l’opera seconda di Oriol Paulo “Contratiempo”, thriller ad alto voltaggio che racconta la vicenda di un giovane uomo d’affari che si sveglia in albergo con il cadavere della propria ragazza, con la porta chiusa da dentro e viene accusato di omicidio…

La celebre fotografa Isabel Muñoz (World Press Photo Award) è l’autrice dell’immagine ufficiale dell’11a edizione del Festival del cinema spagnolo 2018. Nata a Barcellona nel 1951, la Muñoz è un’artista di fama internazionale. Le sue fotografie sviluppate utilizzando un processo meticoloso e artigianale, sono esposte nella Maison Européenne de la Photographie di Parigi, al New Museum of Contemporary Art a New York, al Contemporary Arts Museum di Houston o in collezioni private e mettono in evidenza il corpo umano, il rituale e la diversità culturale. Premio World Press Photo nel 1999 e nel 2004, Premio PhotoEspaña nel 2009, Muñoz è stata premiata nel 2016 con il Premio Nazionale di Fotografia in Spagna; la giuria ha motivato la decisione sottolineando l’accostamento nella sua opera “dell’impegno sociale con la ricerca della bellezza”.

Il Festival è organizzato da EXIT Media e dall’Ufficio Culturale dall’Ambasciata di Spagna, in collaborazione con l’Associazione Thelonious Monk, Collettivo KMD e Acción Cultural Española.

Tutte le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

Biglietti:

4 € posto unico

15 € abbonamento (6 film